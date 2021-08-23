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تعرف على كابتن منتخب امام انولا والجابون بعد تاكد غياب صلاح

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تعرف على كابتن منتخب مصر امام انولا والجابون بعد تاكد غياب صلاح تعرف على كابتن منتخب امام انولا والجابون بعد تاكد غياب صلاح

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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى للأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، على تطبيق مبدأ الأقدمية، في ارتداء شارة قيادة الفراعنة، بعد تاكد غياب غياب محمد صلاح نجم ليفربول، خلال مباراتى امام انجولا والجابون.

وطبقًا للأقدمية، يرتدي عمرو السولية لاعب الأهلي، فى حال اختياره ضمن اللاعبين المقرر اعلان أسمائهم نهاية الاسبوع الجارى شارة قائد المنتخب أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، حال اختياره لمعسكر أغسطس الجاري.

ويأتي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، خلف عمرو السولية، ويأتي بعدهما محمد النني لاعب آرسنال، وتاكد وجود حجازى والننى بعدما سبق وأعلن البدرى أسماء اللاعبين المحترفين

يذكر أن اتحاد الكرة، تلقى خطابًا رسميًا من ليفربول، يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح لمنتخب الفراعنة في معسكر أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

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