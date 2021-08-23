أخبار عاجلة

مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول -
رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل! -
بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 % -
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام -
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل -
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم -
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غسل الكعبة.. إجراءات احترازية مشدّدة وعناية فائقة بالحرمين

Print
تشرَّف بغسلها أمير مكة بحضور وزير الحج  ورئيس شؤون الحرمين

غسل الكعبة.. إجراءات احترازية مشدّدة وعناية فائقة بالحرمين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشرَّف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، اليوم، بغسل الكعبة المشرّفة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وزير الحج والعمرة المكلّف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقام أمير مكة المكرّمة بغسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قِبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار المستجد.

وأكّد "السديس"؛ أن مناسبة غسل الكعبة المشرّفة، تعد أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة بالحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن مناسبة غسل الكعبة المشرّفة جمعت بين أمرين هما: السنة النبوية، حيث دلت سيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- على العناية بالكعبة المشرّفة، إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ.

وأثنى على ما توليه القيادة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

غسل الكعبة.. إجراءات احترازية مشدّدة وعناية فائقة بالحرمين

غسل الكعبة.. إجراءات احترازية مشدّدة وعناية فائقة بالحرمين

غسل الكعبة.. إجراءات احترازية مشدّدة وعناية فائقة بالحرمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا