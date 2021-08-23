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مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 %
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:03 صباحاً
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:03 صباحاً
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:56 صباحاً
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:56 صباحاً
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:50 صباحاً
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:48 صباحاً
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:48 صباحاً
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
متحدث باسم طالبان: تمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خط أحمر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 23 أغسطس 2021 12:49 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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