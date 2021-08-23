مدرب توتنهام يعلق على رحيل هاري كين

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أشاد نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لفريق توتنهام، بقائد الفريق وقائد منتخب إنجلترا المهاجم هاري كين، عقب مواجهة السبيرز أمس الأحد، أمام نظيره وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك هاري كين للمرة الأولى مع فريق توتنهام في الموسم الجاري أمس، في الشوط الثاني من المباراة أمام وولفرهامبتون حيث دخل بديلاً وفريقه متقدم بهدف للاشيء، وهى النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

وشارك هاري كين في الدقيقة 72 بعدما غاب عن مباراة مانشستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي، ومباراة باكوس دي فيريرا البرتغالي، في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتلقى هاري كين تحية كبيرة لحظة دخوله ملعب المباراة باستاد مولينو، من نحو 2845 مشجعاً من جماهير توتنهام كان مسموحاً لهم بحضور المباراة.

وعقب المباراة قال نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هذا الموسم: "لقد ساعد هاري كين الفريق الليلة، نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم ونحن محظوظون للغاية لوجوده معنا".

وتابع سانتو رداً على سؤال بشأن تواجد هاري كين في مباراة الفريق المقبلة في ظل تقارير تؤكد اقتراب مانشستر سيتي من حسم صفقته هذا الأسبوع، وقال المدير الفني للسبيرز: "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيشارك يوم الخميس، الآن لا يمكنني الإجابة على ذلك".

وأوضح نونو سانتو: "إنه يستعيد لياقته ولا يزال يتعين عليه التحسن، يمكنك أن ترى الطريقة التي ساعد بها الفريق من حيث الاستحواذ والخطوط الدقيقة، نحن بحاجة إلى الجميع".