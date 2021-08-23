الأهلي يُقيم مهرجانًا تعريفيًا للأسر عن «الملاحة الرياضية»

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تقيم لجنة الطفل بالنادي الأهلي، بالتعاون مع اللجنة العليا للجان، وتحت إشراف الإدارة التنفيذية، مهرجانا تعريفيا للأسرة عن رياضة «الملاحة الرياضية»، وهي رياضة عالمية تُمارس لجميع الفئات والأعمار السنية، ويتسم ممارسوها بالصبر والحزم والشغف والمعرفة وإدارة الوقت.

المهرجان يقام تحت رعاية الاتحاد النوعي للملاحة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى تقديم أسهل الطرق للتواصل الأسري والترابط بروح المنافسة والعمل المشترك.

ويضم المهرجان4 فعاليات كالتالي:

- المهرجان التعريفي الأول للأسرة يوم الجمعة 3 ـ 9 ـ 2021 بمقر النادي بالجزيرة.

- المهرجان التعريفي الثاني يوم الجمعة 10 ـ 9 ـ 2021 بفرع الشيخ زايد.

- المهرجان التعريفي الثالث يوم الجمعة 17 ـ 9 ـ 2021 بفرع مدينة نصر.

ومن المقرر أن تقام بطولة النادي الأهلي الأسرية الأولى للملاحة الرياضية يوم الجمعة 24 ـ 9 ـ 2021، وسوف تحمل البطولة اسم «أحمد محمد حسنين باشا» الذي تولى رئاسة النادي الأهلي بين عامي 1944 و 1946، وكان رئيساً للديوان الملكي في عهد الملك فاروق، وعرف برحلاته الاستكشافية التي اكتشف فيها واحتي العوينات وأركنو، ولُقب بالرحالة العظيم.

وستكون الأيام الثلاثة في مقر الجزيرة وفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر عبارة عن يوم أسري يشترك فيه جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم والأطفال من عمر 7 سنوات، بمعدل 15 إلى 20 أسرة من كل فرع، على أن يكون لهم الحق في الاشتراك بالبطولة الأولى المقرر لها 24 سبتمبر.