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مدرب : يستحق لقب الدوري هذا الموسم

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مدرب المنتخب: الزمالك يستحق لقب الدوري هذا الموسم مدرب : يستحق لقب الدوري هذا الموسم

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أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى الوطني الأسبق والحالي لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، أن لقب الدوري العام هذا الموسم سيحسم في مباريات الجولة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء، وستجمع بين والإنتاج الحربي، وفي نفس التوقيت سيحل الأهلي ضيفاً على الجونة، ويتوقع حسم اللقب غداً، خاصة بعد هبوط فريق الإنتاج الحربي إلى القسم الثاني، وهو ما سيجعل لاعبيه يخوضون اللقاء بدون دوافع.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يسير على خطى ثابتة منذ بداية الموسم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويخوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، ولذلك أرى أن الأبيض يستحق الحصول على لقب الدوري العام هذا الموسم".

المصرى اليوم

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