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أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق والحالي لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، أن لقب الدوري العام هذا الموسم سيحسم في مباريات الجولة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء، وستجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي، وفي نفس التوقيت سيحل الأهلي ضيفاً على الجونة، ويتوقع حسم اللقب غداً، خاصة بعد هبوط فريق الإنتاج الحربي إلى القسم الثاني، وهو ما سيجعل لاعبيه يخوضون اللقاء بدون دوافع.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يسير على خطى ثابتة منذ بداية الموسم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويخوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، ولذلك أرى أن الأبيض يستحق الحصول على لقب الدوري العام هذا الموسم".