رسميا.. هشام صلاح و رندا تاج الدين يحملان العلم المصري فى افتتاح الدورة البارالمبية بطوكيو

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استقرت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية فى طوكيو برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب على اختيار الثنائي راندا تاج الدين الرباعة البارالمبية وهشام صلاح كابتن فريق الكرة الطائرة جلوس لحمل علم مصر خلال حفل الاجتماع وطابور العرض فى افتتاح الدورة البارالمبية طوكيو 2020.

جاء اختيار الثنائى، كون هشام صلاح كابتن الكرة الطائرة واكبر اللاعبين المشاركين فى الدورة سنا وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين فى اثينا 2004 وريو دى جانيرو 2016، اما راندا تاج الدين فهى من اللاعبين المميزين فى منتخب رفع الأثقال واحرزت العديد من الميداليات آخرها ذهبية ريو دى جانيرو وكانت قد أحرزت من قبل فضيتين فى دورة بكين 2008 ودورة لندن 2012.

وكان الرباع التاريخى متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى هو من حمل العلم المصرى فى دورة ريو دى جانيرو 2016 ، بينما حملت الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية العلم المصرى فى دورة لندن 2012 والتى حصلت فيها على الميدالية الذهبية.