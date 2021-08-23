فرق متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا في القليوبية (صور)

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قال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم توجية فرق طبية متحركة ومخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد وتطعيم جميع العاملين بمجالس المدن وشركات المياة والمكتبات العامة والمنشآت الصناعية والكنايس ودور المناسبات بلقاح كورونا، بجانب عمل الفرق الثابتة والمتحركة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والسيارات المتنقلة بمختلف أنحاء المحافظة، مع التأكيد عليهم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وتقديم الخدمة لهم تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

‎وأضاف وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها بجميع أيام الأسبوع من الساعة ٩ص وحتي ٩م، بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد.

فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين

فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين