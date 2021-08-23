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تعرف على بديل محمد صلاح فى بعد رفض ليفربول انضمامه للفراعنة

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تعرف على بديل محمد صلاح فى المنتخب بعد رفض ليفربول انضمامه للفراعنة تعرف على بديل محمد صلاح فى بعد رفض ليفربول انضمامه للفراعنة

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حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب على التشاور مع جهازه المعاون لمناقشة تقارير اللاعبين واختيار بديل مناسب لمحمد صلاح خلال المواجهتين المقبلتين، وأستقر الرأى على قدرة مصطفى محمد لاعب سموحة على تعويض غياب صلاح خصوصا بعدما أثبت اللاعب قدرتة على التواجد مع لما يمتلكه من مهارة وحس تهديفي.

وكان الجهاز الفنى قد رشح مصطفى محمد للتواجد فى المعسكر المقبل، ولكن بعد خروج صلاح من حسابات الجهاز الفنى أصبح لاعب سموحة البديل الانسب والأقوى للتواجد بصفة أساسية فى مباراتي انجولا والجابون.

المصرى اليوم

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