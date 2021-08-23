ضبط المتهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالقاهرة

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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من رصد نشاط احد الاشخاص، له معلومات جنائية ،تبين قيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية ، وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح ، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة المقطم ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى وأمكن التوصل إلى عدد (7) من المجنى عليهم بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت قرابة 3 ملايين جنيها وبإستدعائهم تعرفوا على المتهم ، وإتهموه بالنصب والإحتيال عليهم.