تعرف على أخر لاعب بالأهلي هز شباك الجونة في الدوري الممتاز

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طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى أخر من سجل من الأحمر فى شباك الجونة خلال مباراة الفريقين فى الدور الأول لبطولة الدورى الممتاز التى إنتت بالتعادل 1-1 بينما أحرز هدف الجونة محمد نجيب، ويتقابل الفريقين غدا الثلاثاء فى الجولة الـ33 للدورى المصرى الممتاز،وذلك على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

ويذكر أن الأهلي فاز في مباراته الماضية على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده قبل مباراة الجونة المقبلة إلى 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.