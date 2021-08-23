إدارة المصري تكشف مفاجأة في تجديد عقد علي ماهر

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عبر محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن سعادته بتجديد تعاقد الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية: "مفاوضات التجديد مع علي ماهر لم تستغرق دقائق، فقد أبدى المدير الفني سعادته بتواجده على رأس القيادة الفنية للنادي المصري، وترحيبه بتجديد تعاقده، كما أنه نجح في التأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، رغم قلة الإمكانيات الفنية والمادية، لكن مجلس الإدارة يتعهد بتوفير متطلبات الجهاز الفني من اللاعبين، للظهور بشكل يليق بمكانة النادي الموسم المقبل في بطولتي الدوري العام وكأس الكونفدرالية الإفريقية".