مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين سير ببني سويف

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لقي شخص مصرعه، وإصيب إثنين أخرين، اليوم الإثنين، في حادثين سير الأول تصادم دراجة نارية بسيارة أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، والثاني إنقلاب دراجة نارية قرب السحارة بالطريق الزراعي، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة توجيه سيارة اسعاف إلى مكان الحادث، وتوجيه رجال المرور لتسيير الحركة أعلى كوبري النيل.

وانتقلت سيارة اسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود حالة وفاة لشخص يدعى «محمود جوده محمود» 38 سنة، موظف، ويقيم بقرية الزيتون بمركز ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبين ان المتوفي كان في طريقه إلى عمله واصطدم بسيارة أعلى الكوبري ما تسبب في وفاته.

وفي الحادث الثاني أصيب إثنين في حادث إنقلاب دراجة نارية أمام السحارة بالطريق الزراعي بني سويف ببا، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين في الحادث هما: صابر جابر محمد، ٥٥ سنة، موظف، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وسعد على حسين، ٥٣ سنة، امين شرطة ومقيم اهناسيا الخضراء، ومصاب اشتباه كسر بالضلوع.