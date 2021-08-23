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أثار حيرة كثيرين.. طائرة وسط نيران كثيفة فوق مطار كابل

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فيديو أثار حيرة كثيرين.. طائرة وسط نيران كثيفة فوق مطار كابل أثار حيرة كثيرين.. طائرة وسط نيران كثيفة فوق مطار كابل
الهبوط لم يكن عاديًّا.. بل قتاليًّا يتسم بالسرعة الفائقة

فيديو أثار حيرة كثيرين.. طائرة وسط نيران كثيفة فوق مطار كابل

في أثار دهشة وحيرة الكثيرين، أطلقت طائرات النقل العسكرية الغربية أثناء إقلاعها في مطار العاصمة الأفغانية، كابل، نيرانًا كثيفة على شكل بالونات حرارية، في تحذير شديد لتنظيم داعش الإرهابي، الذي قالت تقارير إنه قد يستهدف المطار.

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية قد قالوا في وقت سابق: إن داعش بات يشكل تهديدًا لمطار كابل؛ مشيرين إلى احتمال تنفيذه هجومًا هناك.

ورصدت صور ومقاطع فيديو عددًا من الطائرات العسكرية وهي تطلق البالونات الحرارية أثناء الإقلاع، كما أن هبوط بعضها لم يكن عاديًّا؛ بل كان هبوطًا قتاليًّا يتسم بالسرعة الفائقة.

وتتبع الطائرات مثل هذه الأساليب العسكرية للتغلب على أي هجوم صاروخي قد تقوم به داعش؛ لأن الصواريخ المضادة للطائرات تتبع حرارة الطائرات لتصيبها، وهنا تقوم البالونات الحرارية الكثيفة بتضليل الصواريخ والتشويش عليها وتبعدها عن مسار الطائرة.

ولا يُعتقد أن قوات طالبان التي تسيطر على جميع المنافذ المؤدية إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابل تريد إسقاط طائرة عسكرية أثناء عمليات الإجلاء؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل قوية من جانب الولايات المتحدة.

ويخشى المسؤولون الغربيون من أن يسعى داعش إلى إسقاط واحدة من طائرة النقل العسكرية التي تجلي الأجانب والأفغان بواسطة صواريخ مسروقة.

وكان مسلحو داعش قد خاضوا معارك ضد حركة طالبان في السنوات الماضية، بحثًا عن موطئ قدم في أفغانستان، بعد انهيار خلافتهم المزعومة في العراق وسوريا.

ويبدو أن داعش تريد إحراج طالبان في هذه المرحلة عبر شن هجوم يهز صورتها أمام المجتمع الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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