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بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 %
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:03 صباحاً
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:03 صباحاً
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:56 صباحاً
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:56 صباحاً
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:50 صباحاً
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 07:48 صباحاً
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:48 صباحاً
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 07:48 صباحاً
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 07:48 صباحاً
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية
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الاثنين 30 أغسطس 2021 07:34 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد من فيضانات شانكسي المدمرة في الصين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 23 أغسطس 2021 12:35 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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