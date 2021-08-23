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وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مع 5000 مشاهد في صيف بلدنا براس البر

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وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مع 5000 مشاهد في صيف بلدنا براس البر وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مع 5000 مشاهد في صيف بلدنا براس البر

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شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط حفلا على مسرح اللسان برأس البر وذلك ضمن فعاليات برنامج صيف بلدنا الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة واقيم بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبحضور الفنانة جيهان مرسي المشرف على الموسيقى العربية بالاوبرا وعدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة و5000 مواطن من ابناء المدينة وزوارها .

اشادت عبدالدايم بالحضور الجماهيرى الكبير واكدت ان الاقبال على الفعاليات التي تنظمها الثقافة المصرية يعكس الثقة في المنتج الابداعى للدولة ويعد دافعا لتقديم المزيد من الانشطة الجادة التي تسمو بالوجدان وتعمل على بناء الانسان، واضافت ان عرض الوان من الفكر والفن في المجتمع بمختلف ربوع يعكس جهود استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية، مؤكدة استمرار مساعى التنوير من خلال القوى الناعمة بصورها المتنوعة .

وكان الحفل قد بدأ بعرض للالعاب النارية التي تفاعل معاها الجمهور اعقبها فقرة فنية لاستعراضية لفرقه رؤية للدراما الحركيه التابعة لمكتبة مصر العامة بدمياط وصاحبها عدد من الاغاني الوطنية منها انا مصري، على دمياط ورسمنا ليك، ثم قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية المصرية والعالمية، واختتمت فرقه الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي الحفل بباقة من اشهر الاعمال الغنائية ة التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية تغني بها ياسر سليمان ونهاد فتحي والغنائية كان منها يا أعز من عيني، العوازل وسلم على اداء نهاد فتحى، وليد حيدر، رحاب مطاوع وفى النهاية تشارك الجميع في اداء اغنية يا اغلى اسم في الوجود .

المصرى اليوم

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