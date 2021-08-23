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جمهور القلعة يستقبل نوران أبو طالب وهشام عباس الأربعاء

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جمهور القلعة يستقبل نوران أبو طالب وهشام عباس الأربعاء جمهور القلعة يستقبل نوران أبو طالب وهشام عباس الأربعاء

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تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث تقدم المطربة الشابة نوران ابو طالب حفلاً في الثامنة مساء الاربعاء 25 اغسطس على مسرح المحكى يتضمن مختارات من اشهر الاعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها اهو ده اللي صار، الحلوة دي، لأ مش انا اللي ابكي، في هويد الليل، صبري عليك طال، وعيونها، ممكن، شبابيك، بلا ولا شي، صباح ومسا، سألتك حبيبي، انا والعذاب وهواك، يا ورد مين يشتريك، بنلف وغيرها إلى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة منها ما مد، فوازير ويا نجمة .

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هشام عباس نخبة من اعماله التي مثلت مراحله الفنية ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها يا انا يا اما مفيش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عينى، عينيها السود، زمان، نارى نارين، فينه وغيرها .

المصرى اليوم

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