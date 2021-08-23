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وزيرة التضامن: صرف دعم نقدى لـ 4 مليون اسرة ضمن «تكافل وكرامة»

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وزيرة التضامن: صرف دعم نقدى لـ 4 مليون اسرة ضمن «تكافل وكرامة» وزيرة التضامن: صرف دعم نقدى لـ 4 مليون اسرة ضمن «تكافل وكرامة»

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ان الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ،أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلون بسبب عدم انطباق الشروط عليهم ويتعمل العمل عاى استفادتهم من البرامج الاخرى الوزارة وفقا لاحتياجات الاسر لافته إلى ان من يحصل على دعم نقدى حاليا يقرب من 4 مليون اسرة حتى الآن.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد اكدت أن الدعم النقدى للطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» كان يقتصر على الفئة العمرية من 0 إلى 18 سنة أو حتى نهاية الثانوية العامة، مضيفة: ولكن الرئيس عبدالفتاح عندما علم بأن نسبة التعليم الجامعي بين أبناء أسر «تكافل وكرامة» أقل من 1%، قال «مين اللى هيشيل القرى اللي بنبنيها»، وبمجرد علمه بأن فيه طلاب حصلوا على أكثر من 98 و99% في الثانوية العامة من أبناء هؤلاء الأسر، وجه بدعم طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة».

المصرى اليوم

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