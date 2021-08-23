رفع 31 طن مخلفات وصيانة كشافات الإنارة للمسار السياحي غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة اللواء علاء عبدالجابر، الإثنين، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة، وقرية البعيرات والاقالته وحاجر الضبعية.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 31 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، مع استمرار النظافة العادية اليومية بالمدينة والقري.

وفى سياق آخر، تم الانتهاء من إجراء صيانة كشافات الإنارة على المسار السياحى المؤدى للمناطق الأثرية في شوارع القرنة.