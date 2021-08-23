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محافظ المنيا يتفقد العمل بمراكز تلقي اللقاح للمسافرين

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محافظ المنيا يتفقد العمل بمراكز تلقي اللقاح للمسافرين محافظ المنيا يتفقد العمل بمراكز تلقي اللقاح للمسافرين

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أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من المراكز الطبية والمستشفيات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل بمراكز تلقي اللقاح وخاصة المخصصة للمسافرين والاطمئنان على الحالة العامة داخل المستشفيات من توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتانكات الاكسجين، لمواجهة الموجة الرابعة من المستجد.

وناشد المحافظ جميع المواطنين من المسافرين بضرورة الالتزام بتلقي اللقاح في المركز التابع لهم بحسب محل الإقامة، أوالاقرب لهم، وهم 6 مراكز «مكتب صحة أول -مخصص لأبناء مركزي مغاغة والعدوة، وحدة شوشة- مركزي سمالوط ومطاي، المركز الطبي الشرقي- مدينة المنيا، مكتب صحة ثالث -مركزي ملوي وديرمواس، مركز طبي ابيوها لابوقرقاص- مستشفي الرمد بمركز بنى مزار». بالمستشفيات العامة والمركزية من خلال المتابعة المستمرة .

المصرى اليوم

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