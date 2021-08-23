ضبط 30 مخالفة تموينية فى حملة بأرمنت غرب الأقصر

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شنّت إدارة تموين أرمنت غرب الأقصر، الإثنين، حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة لضبط المخالفين والتاكد من صلاحية وجودة السلع المقدمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط، 30 مخالفة تموينية، منها ضبط شنط سوداء محظور استعمالها بعدد 8 كيلو جرام داخل احد محلات البقالة، وضبط 150 كيلو دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية، وضبط عدد 120 كيس لبن بدون فواتير .



كما تم ضبط 10 فانوس موتوسيكل امامي مجهول المصدر، وضبط عدد 20 جركن زيت محرك رجوع بمخزن بدون ترخيص بقصد الاتجار فيه.



كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 2 بدال تمويني لعدم ممارسه النشاط، وضبط مشروع جمعيتي لعدم ممارسه النشاط، وضبط مستودع بوتجاز لعدم ممارسه النشاط، وضبط 12 مخالفة عدم الاعلان عن الأسعار، وكذلك ضبط عدد 9 مخالفات عدم وجود شهاده صحيه باجمالي 30 مخالفة.