تعيين «توفيق» نائبًا لرئيس مصلحة الضرائب لمدة عام

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أصدرالدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، قرارًا بتعيين مختارتوفيق، نائباً لرئيس مصلحة الضرائب المصرية لمدة عام.

وأفاد القرار الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه بأنه جاء بناء على عرض وترشيح من الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس الجمهورية بالتفويض في بعض الاختصاصات.

يذكر أنه تم المد لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر- أمس الأول- لمدة عام في موقعه، عقب موافقة رئيس الجمهورية، في إطارتفويض الإختصاصات، ما اثارارتياحا داخل المصلحة بين الموظفين.

ووجه محمد معيط، وزيرالمالية، رئيس المصلحة باستكمال مشروعات التطويروالهيكلة على كافة المستويات في إطارالميكنة .