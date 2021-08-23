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تعيين عمرو ثروت عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً لبنك ABC

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تعيين عمرو ثروت عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً لبنك ABC مصر تعيين عمرو ثروت عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً لبنك ABC

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أعلنت المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) («بنك ABC») اليوم تعيين عمروثروت في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC بعد موافقة مجلس إدارة البنك على ذلك.

يملك عمرو ثروت أكثر من 26 عاماً من الخبرة المحلية والإقليمية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الشركات التي اكتسبها بتقلده مجموعة متنوعة من المناصب العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وينتقل ثروت إلى منصبه الجديد قادماً من بنك «إتش إس بي سي»، حيث أمضى 15 عاماً مع البنك، قضى منها 7 سنوات كرئيس للخدمات المصرفية الدولية في مصر، والسنوات المتبقية عمل فيها لتغطية المنطقة من دبي.

وشغل عمرو مؤخراً منصب العضو المنتدب ونائب رئيس الخدمات المصرفية الدولية ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لبنك «إتش إس بي سي» في دبي.

ويحمل عمر شهادة ماجستير في العلوم المالية من «كاس بيزنس سكول» في لندن، وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصص في الاقتصاد ودرس تخصصاً فرعياً في العلوم السياسية.

ويأتي انضمام ثروت إلى بنك ABC مصر في مرحلة نمو فارقة بالنسبة للبنك حيث تم إتمام عملية الاستحواذ على بنك بلوم مصر في تاريخ 11 أغسطس 2021، ويعمل البنك الآن على دمج أعمال بنك بلوم مصر ضمن بنك ABC مصر.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف العوضي رئيس مجلس إدارة بنك ABC مصر: «يمتلك عمرو ثروت سجلاً مهنياً متميزاً، وسيشكل تنوع رؤيته الاستراتيجية والتشغيلية مصدر دعم كبير لبنك ABC مصر. ونحن واثقون من أنه سيشكل إضافة قيّمة لفريقنا في مصر».

ومن المتوقع أن يبدأ عمرو ثروت مهام منصبه في تاريخ 26 سبتمبر 2021.

المصرى اليوم

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