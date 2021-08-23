محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الإثنين، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي٢٠٢١، حيث بلغت نسبة النجاح ٩٦،٣٣٪؜، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد ابوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني، ٨٤٦٣ طالبا وطالبة، حضر منهم ٦٨٣٢ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٦٥٧٩ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٦،٣٣٪؜.

وأضاف أنه بلغ عدد الناجحين بالمدارس الرسمية إنتظام ٦٤٢٩ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٦.٣٨٪؜، وبلغ عدد الناجحين بالمدارس الرسمية لغات طالبا واحدًا بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، بينما بلغ عدد الناجحين بنظام المنازل ٧٤طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٣.٦٧٪؜، وبلغ عدد الناجحين بالمدارس الرياضية طالبين بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، وبلغ عدد الناجحين بمدارس الدمج طالبين بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، مضيفًا أن عدد الطلبة الناجحين المؤجلين ٢٠طالبا وطالبة بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، وبلغ عدد الطلبة الناجحين بالنظام التكميلي ٦٤طالبا وطالبة بنسبة نجاح ١٠٠٪؜.