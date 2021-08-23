عبد الفتاح: الأهلي أهدى الدوري للزمالك على طبق من ذهب

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أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، والحالي لفريق لوس أنجلوس، أن النادي الأهلي أهدى لقب الدوري العام إلى غريمه التقليدي الزمالك على طبق من ذهب.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي كان لديه أفضلية كبيرة بسبب مبارياته المؤجلة عقب انتهاء رحلته الإفريقية وتتويجه باللقب العاشر لدوري الأبطال، ولكن الفريق فرط في العديد من النقاط مثل التعادل أمام بيراميدز والبنك الأهلي والإسماعيلي بالإضافة إلى طلائع الجيش، ولذلك أرى أن لاعبي المارد الأحمر أهدوا لقب الدوري العام على طبق من ذهب إلى نادي الزمالك".