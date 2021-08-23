رحيل والدة الكابتن أحمد حسن عميد كرة قدم العالم.. وتشييع جثمان الفقيدة في المنيا

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شيع أهالي مدينة مغاغة، شمال المنيا، جثمان والدة الكابتن احمد حسن، عميد كرة القدم، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، بعد صرع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السلام بمدينة مغاغة، بحضور مسئولين ولاعبين ونواب، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب مغاغة، ونادي مغاغة الرياضي، عقب نقل جثمانها من احدي المستشفيات الخاصة بمدينة بني مزار، الي منزلها بحي العبور بمدينة مغاغة، ثم الي مسجد السلام.

ونقل جثمان الفقيدة إلي مثواها الأخير بمقابر الأسرة، بقرية الشيخ زياد جنوب مدينة مغاغة.

وكان الكابتن أحمد حسن، قد أعلن علي موقع "انستجرام" رحيل والدته، قائلا "إن العين لا تدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. انا لله وانا اليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها"

وأضاف: "رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من اجلها.. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله.. خير الدنيا والآخرة"

وأتم لاعب منتخب مصر السابق: "رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة"