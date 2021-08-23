أخبار عاجلة

بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 % -
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام -
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل -
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم -
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رحيل والدة الكابتن أحمد حسن عميد كرة قدم العالم.. وتشييع جثمان الفقيدة في المنيا

Print
رحيل والدة الكابتن أحمد حسن عميد كرة قدم العالم.. وتشييع جثمان الفقيدة في المنيا رحيل والدة الكابتن أحمد حسن عميد كرة قدم العالم.. وتشييع جثمان الفقيدة في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مدينة مغاغة، شمال المنيا، جثمان والدة الكابتن احمد حسن، عميد كرة القدم، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، بعد صرع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السلام بمدينة مغاغة، بحضور مسئولين ولاعبين ونواب، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب مغاغة، ونادي مغاغة الرياضي، عقب نقل جثمانها من احدي المستشفيات الخاصة بمدينة بني مزار، الي منزلها بحي العبور بمدينة مغاغة، ثم الي مسجد السلام.

ونقل جثمان الفقيدة إلي مثواها الأخير بمقابر الأسرة، بقرية الشيخ زياد جنوب مدينة مغاغة.

وكان الكابتن أحمد حسن، قد أعلن علي موقع "انستجرام" رحيل والدته، قائلا "إن العين لا تدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. انا لله وانا اليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها"

وأضاف: "رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من اجلها.. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله.. خير الدنيا والآخرة"

وأتم لاعب منتخب السابق: "رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة"

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو