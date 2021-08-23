رابطة الدوري الفرنسي تفتح تحقيقًا في أحداث نيس ومارسيليا بالدوري الفرنسي

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قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إنها ستبدأ التحقيق في أحداث مباراة نيس ومارسيليا، يوم 25 أغسطس الجاري، بعد إلغاء اللقاء أمس الأحد بسبب شغب الجماهير.

وأكدت الرابطة أنها استدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات.

وأُلغيت المباراة بين نيس وغريمه مارسيليا في الدقيقة 75، أمس، بعد مشاجرة بين لاعبي الأخير وجماهير صاحب الأرض التي اقتحمت أرض الملعب.

واندلعت شرارة الأحداث بإلقاء رابطة ألتراس "نيس" زجاجة نحو ديمتري باييه، نجم مارسيليا، الذي رد بدوره بإلقاء الزجاجة مرة أخرى نحو المدرجات.

وأسفر تصرف باييه عن فوضى عارمة حيث اقتحمت الجماهير أرض الملعب محاولة الاعتداء عليه، كما أظهر مخرج اللقاء أن خورخي سامباولي المدير الفني لمارسيليا حاول الاشتباك مع جان كلير توديبو مدافع نيس، بداعي أن الأخير وجه له بعض الشتائم.

وتدخل أمن الملعب وأعضاء من الجهاز الفني لمارسيليا لمنع أي احتكاك جسدي بين سامباولي ومدافع نيس، وتوقف اللقاء، والنتيجة تشير لتقدم "نيس" بهدف سجله المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج.