حبس بائع مناديل متهم بهتك عرض طفلة بالشرقية

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قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس بائع مناديل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه باستدراج طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وهتك عرضها داخل أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بمنطقة الغشام بدائرة القسم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ،بلاغا من حارس عقار بحي المستشارين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد العثور على نجلته البالغ عمرها 4 سنوات؛ في حالة إعياء داخل برج سكني تحت الإنشاء بمنطقة الغشام القريبة من محل سكنه، وأفاد بأن نجلته اختفت عن أنظاره بضع ساعات قبل واقعة العثور عليها.

وبالفحص، وبسؤال شهود عيان، أفادوا بأن مراهقًا كان يتجول بمناديل بهدف التسول، كان برفقة الطفلة في آخر مشاهدة لهما، وتم تحديد هويته ويدعى «إ. أ» 16 عاما، عاطل ومُقيم بدائرة القسم، وبتقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستدراج الطفلة وهتك عرضها، مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها الدفاع عن نفسها.

تم نقل الطفلة إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليها تبين وجود آثار هتك عرض وسحجات وجروح، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تقرر حبس المتهم على ذمة التحقيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.