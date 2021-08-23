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هذا هو الفريق الأول بالعالم الذي تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار يورو

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هذا هو الفريق الأول بالعالم الذي تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار يورو هذا هو الفريق الأول بالعالم الذي تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار يورو
تشيلسي بالمركز الثاني على لائحة الأندية الأغلى وباريس سان جيرمان ثالثًا

هذا هو الفريق الأول بالعالم الذي تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار يورو

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أول فريق كرة قدم في العالم تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار يورو.

ووفقًا لما نقله موقع "ترانسفير ماركت" المختص في إحصاءات الأندية وانتقالات اللاعبين؛ فقد وصلت القيمة السوقية للنادي الإنجليزي إلى 1.06 مليار يورو.

وساهم انتقال الإنجليزي، جالك غريليش، لـ" مانشستر سيتي" بشكل كبير في تعزيز القيمة السوقية للنادي، بعد انتقاله من أستون فيلا بأغلى صفقة في تاريخ الدوري "البريميرليغ"، وصلت لنحو 117 مليون يورو؛ خاصة وأن قيمة اللاعب السوقية هي 65 مليون يورو.

كما ساهم ارتفاع قيمة كل من فيل فودين وروبن دياز، بشكل قياسي خلال عام، في رفع قيمة النادي السوقية، وزادت قيمة كل لاعب بنحو 20 مليون يورو، وأصبحت قيمة فودين 80 مليون يورو؛ فيما وصلت قيمة دياز إلى 75 مليون يورو؛ بحسب " اليوم".

وفي تشكيلة الفريق يعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو الأغلى، بقيمة سوقية تُقدر بنحو 100 مليون يورو، يليه الإنجليزي رحيم سترلينغ بنحو 90 مليون يورو.

ووفقًا لموقع aleqt؛ فإن المركز الثاني على لائحة الأندية الأغلى من ناحية القيمة السوقية، كان من نصيب تشيلسي بمبلغ وصل لـ998 مليون يورو؛ فيما حل نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ثالثًا بقيمة 993 مليون يورو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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