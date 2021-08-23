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«الداخلية»: تنفيذ 41895 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: تنفيذ 41895 حكما قضائيا خلال 24 ساعة «الداخلية»: تنفيذ 41895 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (59) قطعة سلاح نارى، (136) قضية مخدرات وتنفيذ (41895) حكم قضائى متنوع.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأثنين: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 59 قطعة سلاح نارى، بحوزة 39 متهما»
وأضافت: «تم تنفيذ (41895) حكم قضائى متنوع بإجمالى (4098) محكوم عليه، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت (8) متهمين، إرتكبوا (7) متنوعة».

وتابعت: «تم ضبط (136) قضية مخدرات، بإجمالى (146) متهما، وضبط (4293) قرص مخدرن و11 متهما هارب و10 متهمين للقيام باعمال بلطجة وضبط (286) دراجة نارية مخالفة، وضبط (27230) مخالفة مرورية متنوعة».

وشددت: «في مجال فحص السائقين تم فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية«.

المصرى اليوم

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