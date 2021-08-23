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يد الأهلى يتدرب على فترتين في المغرب إستعدادًا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية

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يد الأهلى يتدرب على فترتين في المغرب إستعدادًا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية يد الأهلى يتدرب على فترتين في المغرب إستعدادًا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية

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واصل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريباتة في المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس ابتداء من 24 أغسطس الحالي.

وخاض «رجال يد الأهلي» تدريباتة على فترتين على إحدى الصالات التي تم الاتفاق على استضافتها تدريبات الفريق.

وفضل الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» أن يتدرب الفريق على مرتين للوصول باللاعبين الى أعلى مستوى يمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال البطولة والمنافسة على اللقب.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود.محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

المصرى اليوم

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