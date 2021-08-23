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ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته بفأس وكسر جمجمتها بقنا

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ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته بفأس وكسر جمجمتها بقنا ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته بفأس وكسر جمجمتها بقنا

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تمكنت وحدة مباحث مركز ابوتشت من ضبط المتهم بالاعتداء على زوجتة بالفأس واحداث كسر في الجمجمة بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بإصابة ربة منزل بكسر في الجمجمة على يد زوجها بسبب خلافات عائلية.

تبين من التحريات إصابة نادية محمد على، 42 عاما، ربة منزل، بكسر في الجمجمة واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالساعد الأيمن واشتباه كسر بالعضد الأيمن وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها بسبب خلافات مالية وعائلية فقام على إثرها بضربها بالفأس واحدث ما بها من إصابات وتم نقلها لمستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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