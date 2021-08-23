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«خارجية الشيوخ» تثمن دور وزارة الهجرة في توفير لقاح كورونا المعتمد للراغبين في السفر للخارج

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«خارجية الشيوخ» تثمن دور وزارة الهجرة في توفير لقاح كورونا المعتمد للراغبين في السفر للخارج «خارجية الشيوخ» تثمن دور وزارة الهجرة في توفير لقاح كورونا المعتمد للراغبين في السفر للخارج

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أشاد الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى بسرعة التدخل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لتوفير لقاح كورونا المعتمد للراغبين من المصريين في السفر للخارج موجهاً التحية والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم التي تتحرك لمواجهة أي مشكلة تتعلق بابناء بالخارج

وناشد «السادات» في بيان له اصدره اليوم الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط إلى التسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكافة البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الصحة والسكان.

وكانت وزارة الهجرة قد أكدت تلقي العديد من الاستغاثات والمناشدات من المسافرين والمتلقين للقاح غير معتمد لدى الدول مطالبة من المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي:

https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7

موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

وأوضحت وزارة الهجرة أن وزارة الصحة قد أعلنت من قبل اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في السفر حيث سيتم تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين لمتلقي لقاح أسترازينيكا من المسافرين إلى 4 أسابيع، والمسجلين عبر منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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