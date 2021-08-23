حبس المتهم بقتل مسنه وسرقة أموالها ٤ أيام على ذمة التحقيقات بقنا

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قررت نيابة مركز قوص حبس المتهم بقتل مسنه وسرقة أموالها بمركز قوص ٤ ايام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة سعيدة محمد احمد ٦٩ سنة أمام مسجد بقرية حجازة بحري بمركز قوص وبها اثار خنق بالرقبة.

كشفت تحريات الرائد محمد الملقب رئيس مباحث مركز قوص أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عم المجنى عليها ويدعى «حجاج .ع» ٣٦ سنة معلم بالأزهر حيث تبين أن المجنى عليها استعانت به يوم الجريمة لتفعيل الفيزا كارت الخاصة بالبنك وعقب الانتهاء من تفعيلها والاطلاع على حسابها عاد بها إلى محل بقالة يمتلكها وقام بخنقها وسرقة الفيزا والأموال من ماكينة المصارف الالى وقام بالقاء جثتها أمام المسجد فتم ضبطه واعترف بالجريمة أمام الشرطة وتم عرضه على النيابة العامة فقررت حبسة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.