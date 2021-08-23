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جلسة موسيمانى مع الطيب تحسم مشاركة محمد شريف مع الأهلى أمام الجونة

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جلسة موسيمانى مع الطيب تحسم مشاركة محمد شريف مع الأهلى أمام الجونة جلسة موسيمانى مع الطيب تحسم مشاركة محمد شريف مع الأهلى أمام الجونة

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يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، قبل انطلاق مران الفريق اليوم الاثنين، لحسم مصير مشاركتة محمد شريف هداف الفريق، فى مباراة الجونة التى ستقاكم غدا الثلاثاء فى الجولة 33 لبطولة الدورى الممتاز، بعد تماثل اللاعب للشفاء ومشاركتة فى التدريبات الجماعية أمس الأحد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق إن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.

وتعرض شريف لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك شريف في جزء من المران قبل مباراة الفريق أمام المصري، ثم انتظم في المران الجماعي أمس، وشارك في المران كاملًا، الذي اشتمل على جزء بدني وتقسيمة الكرة.

وأصبح شريف جاهزًا طبيًّا وتحت تصرف الجهاز الفني في المرحلة الحالية، ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.

المصرى اليوم

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