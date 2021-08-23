أول تصريح من كيميتش عقب تجديد عقده مع بايرن ميونخ

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في خطوة مهمة من أجل مستقبل الفريق البافاري، أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الاثنين عن تمديد عقد لاعب وسطه الموهوب جوشوا كيميتش حتى صيف العام 2025.

ونشر نادي بايرن ميونخ عبر موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ تمديد عقد جوشوا كيميتش، مشيراً إلى أن اللاعب الموهوب الذي انضم للقلعة البافارية في عام 2015 مستمر مع بطل ألمانيا حتى يونيو 2025.

وكتب بايرن ميونخ في بيانه الرسمي المنشور اليوم بشأن تمديد عقد اللاعب: "جدد نادي بايرن ميونخ عقد لاعبه جوشوا كيميتش حتى 2025"، وقد انضم كيميتش للنادي في 2015، وخاض بقميص البايرن 264 مباراة وأحرز 30 هدفًا.

من جهته أعرب جوشوا كيميتش عن سعادته الكبيرة بتمديد عقده مع النادي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي، وكتب: "أهم أسباب تمديد عقدي مع بايرن ميونخ هو أنني أستطيع متابعة شغفي بسعادة كاملة كل يوم هنا، ألعب مع نادٍ عريق وقوي يستطيع تحقيق كل شيء".

وتابع جوشوا كيميتش: "كرة القدم يجب أن تكون ممتعة، ولهذا السبب أحب لعب الكرة في بايرن ميونخ حيث أجد المتعة، وأصبح الكثير من زملائي أصدقاء حقيقيين لي، وقادرون على تحقيق الكثير في السنوات المقبلة لهذا الفريق، لأنني لم أقدم بعد كل ما في جعبتي".

وأضاف: "أسرتي تشعر بسعادة كبيرة هنا، لقد أصبحت ميونخ وطنًا ثانيًا لنا".