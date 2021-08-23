روبي تواجه منير في الساحل الشمالي الخميس..وغضب بين جمهور الكينج (تفاصيل)

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في حفل يتوقع له أن يكون الأضخم والأكثر جماهيرية خلال حفلات صيف 2021، يحيي النجم الكبير محمد منير حفلا بمشاركة الفنانة روبى على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى الخميس المقبل.

اضخم حفلات الكينج محمد منير على المسرح الرومانى حصريا على شاشة المحور



ومن المقرر أن يقدم الثنائي مجموعة من الأغاني خلال الحفل، المتوقع أن يحضره عدد كبير من جمهور الثنائي، وتتنوع الحفل ما بين الرومانسية والخفيفة التي يحبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغنيات الخاصة بكل منهما، خاصة أن اللون الغنائي التي تقدمه «روبي» مختلف عن اللون الغنائي للكينج.

سبق لـ«الكينج» أن شاركته بعض المطربات في غناء أغانيه أو الأغاني التي تغنى بها منهن نانسي عجرم التي شاركته أغنية «على مين» في أحد البرامج التليفزيونية وأيضا في أحد الحفلات حين طلب الكينج من نانسي الصعود معه على المسرح.

كما ظهرت المطربة أميرة لتغني مع الكينج «فرحي خلق الله» في التسعينيات، وأيضا تغنت معه الفنانة أنوشكا أغنيتهما الشهيرة «ده انتي بلاد طيبة».

ومن المقرر أن يتم إنتاج وتسجيل وإذاعة الحفل حصرياً على شاشة قناة «المحور».

ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح الروماني، في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، وجاءت تذاكر حفل محمد منير وروبي بسعر 600 جنيه للفئة الأولى ومن المقرر طرح باقي أسعار التذاكر خلال أيام، أما عن شروط الحفل فهي عدم السماح بالدخول الأطفال أقل من 12 عامًا، ويُتم حجز تذكرة كاملة مع بداية الثانية عشرة من عمرهم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ورغم الجاذبية التي تجمع النجمين في الحفل المرتقب، شهد الإعلان عن الحفل خلال الأيام الماضية جدلا كبيرا حول مشاركة «روبي» للكينج حفله، وبسبب ارتفاع تذاكر الحفل، حيث كتب أحد المتابعين تعليقا: «كده محدش حايروح، التيكت غلي من 300 لـ 600 إجباري»، وكتب آخر: «المشكلة مش ف الـ 600 المشكلة اني اتفرج على روبي إيه الضحك ده»، وكتبت أخرى معلقة: «يعني هي مش عارفة تعمل حفلة مع نفسها، فبتغني مع منير».