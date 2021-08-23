"تعليم مكة" يحدد مهام لجان القبول والتسجيل في 16 مكتبًا تعليميًّا

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لتيسير الإجراءات على الطلاب والطالبات بالمدارس للعام الحالي 1443هـ

تُواصل لجان القبول والتسجيل على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة و16 مكتبًا تعليميًّا، تقديم خدماتها لمساعدة الطلاب والطالبات في إكمال عمليات القبول والنقل.

وتتولى اللجان العديد من المهام أبرزها: التنسيق مع قادة المدارس لتيسير عملية ‏القبول، وعلى المدارس ومكاتب التعليم العمل على مساعدة أولياء الأمور في حل المشكلات التي قد تعترضهم دون الحاجة لمراجعة إدارة التعليم، ثانيًا: إعداد خطابات القبول لمن تنطبق عليهم الشروط وفق إمكانية القبول في المدارس واستقبال أسماء الطلاب الزائدين على نصاب المدارس وإعادة توزيعهم على مدارس أخرى مع استقبال طلبات الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في القبول.

وتتولى هذه اللجان دراسة أوضاع الطلاب ذوي الحالات الخاصة (متكرري الرسوب، ذوي المشكلات السلوكية، طلاب الانتساب) وتوجيهم بما يناسب كل حال، مع مراعاة الصلاحية الممنوحة لقادة المدارس في هذا الجانب.

وأكدت الإدارة ضرورة تيسير إجراءات قبول الطلبة والطالبات بالمدارس للعام الحالي 1443هـ؛ حرصًا على انضباط الطلاب والطالبات في الدراسة من أول يوم دراسي، وإنهاء إجراءات قبولهم وفق التعليمات والأنظمة بهذا الشأن؛ حيث تم التأكيد على اعتماد العمل حول تيسير إجراءات قبول كل الطلبة والطالبات، وسرعة التجاوب مع الخطابات الموجهة لمديري ومديرات المدارس من قِبَل إدارة الاختبارات والقبول أو لجان القبول في مكاتب التعليم، مع التنويه بعدم تكليف أولياء الأمور جهد التنقل بين المدارس والمكاتب والإدارة.