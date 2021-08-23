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"فلكية جدة": ظهور "سهيل" بداية النهاية لفصل الصيف

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"فلكية جدة": ظهور "سهيل" بداية النهاية لفصل الصيف "فلكية جدة": ظهور "سهيل" بداية النهاية لفصل الصيف
يُرصَد بالعين من جنوب الجزيرة العربية حتى منتصفها

بدأت ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف تلوح في الأفق مع ظهور نجم سهيل، حيث يُرصَد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية حتى منتصفها في الـ 24 من أغسطس 2021.

وعدَّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ نجم سهيل من أكثر النجوم أهمية منذ القِدم في الجزيرة العربية، لأنه وبالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس، ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، في حين تبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية بداية فصل الصيف؛ لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

وقال: نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم "كارينا" القاعدة الجنوبية، وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية.

يُذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير في أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد، مثل غيره من النجوم -باستثناء الشمس- وإنما هذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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