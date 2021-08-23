حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات توقّع اتفاقية تعاون مع كلية الصحة العامة في جامعة جازان

★ ★ ★ ★ ★

لتقديم الاستشارات الفنية والأكاديمية وتأهيل خريجي وطلاب الجامعة على استخدام نظام الملف الطبي

قامت شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جازان، ممثلة في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، وذلك لتقديم الاستشارات الفنية والأكاديمية وتأهيل وتدريب خريجي وطلاب الجامعة على استخدام نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحدVIDA، لإدارة البيانات في المرافق الصحية وخدمة المجتمع، حيث قام بتوقيع الاتفاقية المهندس عبدالإله الميمان؛ الرئيس التنفيذي لحلول السحابة، والدكتورة منال المالكي؛ عميدة كلية الصحة العامة ممثلاً للجامعة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل التعاون بين الجانبين، والسعي نحو تدريب الخريجين والطلبة في المستويات الدراسية المختلفة على استخدام نظام إدارة البيانات الصحية وتقديم الاستشارات في مشاريع التحول الرقمي، وذلك من أجل رفع مستوى المعرفة والمهارة لديهم وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل.

من جانبه، قال المهندس الميمان؛ إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، والمتمثلة بالنهوض بقطاع الرعاية الصحية وتأهيله وتطويره، إضافة إلى توطين الوظائف التقنية بالكوادر السعودية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشركة ستقوم بتوفير الإمكانات كافة التي تساعد الطلاب والطالبات على تحقيق الاستفادة القصوى والمرجوة من البرامج التدريبية، وإكسابهم الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكل كفاءة وإتقان.

وأضاف المهندس الميمان؛ أن شركة حلول السحابةCloud Solutions تسعى لقيادة الابتكار بالرعاية الصحية والتحول نحو المستشفيات الرقمية، وتوفير بيئة إلكترونية خالية من التعاملات الورقية، لتحقيق أعلى مستويات الجودة في القطاع الصحي، كما تسعى للمساهمة في تطوير وتعزيز قطاع التعليم بالمملكة لتحقيق التنمية المستدامة، من أجل بناء جيل واعد يواكب التطور التكنولوجي.

الجدير بالذكر أن شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات Cloud Solutions، تُعد أول شركة معتمدة تستكمل عمليات الربط مع المنصة الوطنية الرقمية "نفيس"، المعنية بدعم التحول الرقمي لتقديم أفضل الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية وتوفير الحلول المبتكرة.

واجتازت الشركة أخيراً اختبار IHE الدولي، وزوّدت أكثر من 50 مستشفى حكومياً وخاصاً بالنظام الرقمي المتطور VIDA والمصمّم من قِبل فريق وطني بالشركة.