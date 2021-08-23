اليوم.. سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا استعداداً لمواجهة أسوان في الدوري

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يختتم فريق الكرة بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم ،الأثنين، استعدادته لمباراة اسوان المقرر لها مساء غد الثلاثاء في الدوري الممتاز، ويتدرب الفريق مساء اليوم بسموحة ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا فى أحد فنادق القاهرةاستعداداً لمواجهة اسوان والتى يدخلها الموج الأرزق من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة لتأمين بقائه فى المركز الثالث.

ويأمل سموحة في مواصلة سلسلة الانتصارات والعروض القوية التى يقدمها منذ انطلاق المسابقة.

وحرص المدير الفني لسموحه، على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل مواجهة اسوان غدا، من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة المنافس، وحصد الثلاثة نقاط.

وطالب سامى لاعبيه في الجلسة التي عقدها على ضرورة استمرار روح الفريق الواحد والتي ظهروا عليها في المباريات الأخيرة، وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وحرص مدرب سموحة على تحذير لاعبيه من عشوائية المنافس بعد هبوطه للمظاليم هذا الموسم.

هذا ويشارك حسام حسن مهاجم الفريق العائد من تجربة احترافية فى الدورى الليبى فى تدريبات الفريق لتجهيزه من أجل الفترة القادمة خاصة وأنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

ويحتل الموج الأرزق المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في 17 مباراة وخسر 4 مباريات فقط وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 40هدفاً.