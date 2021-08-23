أخبار عاجلة

بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 % -
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام -
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل -
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم -
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد شريف على أعتاب أرقام قياسية جديدة مع الأهلي قبل نهاية الدوري الممتاز

Print
محمد شريف على أعتاب أرقام قياسية جديدة مع الأهلي قبل نهاية الدوري الممتاز محمد شريف على أعتاب أرقام قياسية جديدة مع الأهلي قبل نهاية الدوري الممتاز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بات محمد شريف مهاجم النادى الأهلي، على اعتبار تحطيم أرقام قياسية جديدة فى حالة نجاحة فى تجاوز الـ20 هدفا في الدوري الممتاز.

ولم يتحقق هذا الرقم منذ حصول نجم الترسانة الأسبق حسن الشاذلي على لقب الهداف بـ34 هدفا في موسم 1974 – 1975، لكن عبد الحليم علي مهاجم السابق سجل 20 هدفا في موسم 2003 – 2004.

وأحرز شريف هذا الموسم 19 هدفا، وبعد عودته من الإصابة ستكون الفرصة المواتية أمامه لدخول التاريخ بالحصول على لقب الهداف وتخطي حاجز الـ 20 هدفا الذي لم يتحقق منذ 46 عامًا.

كما يبحث محمد شريف صاحب الـ25 عامًا عن إعادة لقب هداف الدوري للاعبين المصريين في القلعة الحمراء، منذ محمد أبو تريكة في موسم 2005 -2006.

وتتويج شريف بلقب الهداف سيمنح الأهلي صدارة اللاعبين الهدافين في الدوري، من خلال حصول 12 لاعبا على لقب هداف الدوري، وفض الشراكة مع الإسماعيلي باعتبارهم أكثر ناديين حصل لاعبيهم على اللقب (11 مرة).

وتعرض شريف لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك شريف في جزء من المران قبل مباراة الفريق أمام المصري، ثم انتظم في المران الجماعي اليوم، وشارك في المران كاملًا، الذي اشتمل على جزء بدني وتقسيمة الكرة.

وأصبح محمد شريف جاهزًا طبيًّا وتحت تصرف الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في المرحلة الحالية، ويتبقي للأهلي مواجهتين أمام الجونة وأسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو