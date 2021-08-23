محمد شريف على أعتاب أرقام قياسية جديدة مع الأهلي قبل نهاية الدوري الممتاز

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بات محمد شريف مهاجم النادى الأهلي، على اعتبار تحطيم أرقام قياسية جديدة فى حالة نجاحة فى تجاوز الـ20 هدفا في الدوري الممتاز.

ولم يتحقق هذا الرقم منذ حصول نجم الترسانة الأسبق حسن الشاذلي على لقب الهداف بـ34 هدفا في موسم 1974 – 1975، لكن عبد الحليم علي مهاجم الزمالك السابق سجل 20 هدفا في موسم 2003 – 2004.

وأحرز شريف هذا الموسم 19 هدفا، وبعد عودته من الإصابة ستكون الفرصة المواتية أمامه لدخول التاريخ بالحصول على لقب الهداف وتخطي حاجز الـ 20 هدفا الذي لم يتحقق منذ 46 عامًا.

كما يبحث محمد شريف صاحب الـ25 عامًا عن إعادة لقب هداف الدوري للاعبين المصريين في القلعة الحمراء، منذ محمد أبو تريكة في موسم 2005 -2006.

وتتويج شريف بلقب الهداف سيمنح الأهلي صدارة اللاعبين الهدافين في الدوري، من خلال حصول 12 لاعبا على لقب هداف الدوري، وفض الشراكة مع الإسماعيلي باعتبارهم أكثر ناديين حصل لاعبيهم على اللقب (11 مرة).

وتعرض شريف لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك شريف في جزء من المران قبل مباراة الفريق أمام المصري، ثم انتظم في المران الجماعي اليوم، وشارك في المران كاملًا، الذي اشتمل على جزء بدني وتقسيمة الكرة.

وأصبح محمد شريف جاهزًا طبيًّا وتحت تصرف الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في المرحلة الحالية، ويتبقي للأهلي مواجهتين أمام الجونة وأسوان.