وزيرة الهجرة تعلن عن عقد اجتماع لوزيرة التخطيط مع شباب الدارسين بالخارج عبر «زووم» غدًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن عقد اجتماع للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غدا الثلاثاء مع الشباب الدارسين بالخارج عبر تطبيق «زووم».

يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدار سين بالخارج «ميدسي MEDCE».

ومن المقرر أن يشهد اللقاء الحديث عن استراتيجية الدولة والتنمية المستدامة والاستماع لأفكار ومقترحات شباب الدارسين بالخارج، والحديث عما يجري على أرض مصر من تنمية، وكذلك ما واجهناه من تحديات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: «إننا في عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة، فإننا نشهد عصرًا ذهبيًا للشباب في المرحلة الحالية ومشاركتهم في صنع القرار السياسي أصبحت واقعًا ملموسًا».

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مركز الحوار وفر العديد من الفرص التدريبية في عدد من الوزارات منها الهجرة والتخطيط والبيئة وهيئة الاستثمار ومركز معلومات مجلس الوزراء، كما أنه من ضمن أنشطة مركز الحوار ما قدمه من توعية للشباب ليتحدثوا عن وطنهم بالحقائق وتوضيح الأمور، والتأكيد على جهد مصر العظيم خلال الأعوام الماضية.