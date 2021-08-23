مصرع طفلين والثالث فاقدا للوعى بالمستشفى فى القاهرة

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شهدت القاهرة خلال الساعت الماضية 3 وقائع تتعلق بالاطفال ،2 منها فى حلوان والثالثة فى حدائق القبة ،تبين من التحريات ان سيارة دهست طفلا وفارق الحياة فى الحال ،كما أصيب طفل بغيبوبة بعد ان غرق فى حمام سباحة بحلوان فتشبعت رئتيه بالماء ويرقد بالمستشفى فاقدا للوعى ، وفى الواقعة الثالثة لأطلق طفل النار على نفسه بعد ان رسب فى الثانوية العامة وفارق الحياة ،تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات

فى الواقعة الاولى ،فارق طفل الحياة فى حلوان ،تبين من التحريات أن سيارة ميكروباص دهسته ،أثناء عبوره الطريق بمدينة حلوان، وتوجه السائق الذى تسبب فى الحادث عقب الواقعة لقسم الشرطة وسلم نفسه وتم التحفظ عليه لحين سماع أقواله وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة اسباب الحادث .

البداية كانت بورد إشارة لمأمور قسم شرطة حلوان، من غرفة عمليات المرور، بمصرع طفل يدعى "أحمد. ه"، 14 سنة، في حادث سير بطريق نادي حلوان العام، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وتوجه سائق السيارة لتسليم نفسه لقسم الشرطة.

كما أصيب طفل بحالة فقدان للوعى فى حمام سباحة بحلوان ،تبين من التحريات أن الطفل تعرض للغرق أثناء السباحة داخل حمام السباحة بنادي كفر العلو بمدينة حلوان،دون ان يشاهده رجال الإنقاذ بالنادى .

أضافت التحريات ان صديق الغريق شاهده فى قاع الحمام فخرج بسرعة وابلغ رجال الإنقاذ ،تم انتشال الطفل بدر 14 سنة ، مصاب بغيبوبة إثر تعرضه للغرق، وتم حجزه داخل الرعاية المركزة ،وتم نقل الطفل إلى المستشفى العام وحجزه داخل الرعاية المركزة، بسبب دخوله في غيبوبة بعد ان تشبعت رئتيه بالمياه.

تحرر محضر بالواقعة واتهم والده إدارة نادي كفر العلو بالإهمال والتسبب في إصابة نجله.

وفى الواقعة الثالثة تباشر الجهات المعنية تحقيقاتها فى واقعة مقتل طفل بطلق نارى داخل شقته فى حدائق القبة ،تبين من التحريات أن الضحية رسب فى الثانوية العامة ودخل غرفته واطلق الرصاص على نفسه من سلاح والده المرخص ،تحررر محضر بالواقعة واستمعت جهات التحقيق لاسرته ،كما طالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة ،وصرحت بإنهاء إجراءات الدفن.