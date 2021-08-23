ارتكبوا 40 واقعة بـ 3 محافظات.. «الداخلية» تعلن سقوط أخطر عصابات لسرقة البنوك ( التفاصيل )

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بعد واقعة عملاء بنك مصر.. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 5 من عناصر تشكيل عصابى، تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية والإستيلاء على أموالهم، وتبين ان التشكيل مكون 7 متهمين وارتكبوا 40 واقعة في 3 محافظات هي الجيزة والمنيا وقنا، وجاري استجواب باقي الضحايا.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فقد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية، وموظفى خدمه عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم وموظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا».

وتابعت: «وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والإستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها».

وشددت: «عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن «الجيزة- قنا- المنيا» والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط (5) من المتهمين، وبحوزتهم 11 هاتف محمول و35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه وجهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم في عمليات الدفع الإلكترونى ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول جديدة و3 ساعات يد دمن متحصلات نشاطهم وبطاقة دفع إلكترونى ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم و11 هاتف محمول المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامى» .

وأوضحت: «بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.. بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى، وتمكنت الإدارة من تحديد(40) واقعة بالأسلوب الإجرامى اتمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز ( 500) ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى إستدعاء المجنى عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين».

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