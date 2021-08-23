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وافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري

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وافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري وافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري
تقدّمت لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته

وافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري

نعت سفارة خادم الحرمين في إندونيسيا، اليوم، الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية اليوم.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي؛ ومنسوبو البعثة الدبلوماسية، ببالغ الحزن والأسى الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية، اليوم، ويتقدّمون لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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