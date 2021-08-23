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توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع

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توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع
تتسم بالغزارة على عدة مناطق بالمملكة وموجات غبارية تحد من الرؤية

توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع

لا تزال التوقعات الجوية الخاصة بتزايد واتساع رقعة التقلبات الجوية وفرص الأمطار خلال الأيام القادمة في المملكة العربية ، ثابتة ولله الحمد، مع استمرار المؤشرات على حدوث تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني هذا الأسبوع، كنتيجة لتعمق منخفض البحر الأحمر نحو الشمال من المملكة.

المؤشرات الأولية وفق موقع "طقس العرب" تعتبر ممتازة ومبشرة للغاية بشمولية الأمطار لمناطق باتت تعيش فترة من الجفاف والانقطاع المطري منذ دخول فصل الصيف، مثل منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كما سينجم عن هذا التدفق للرطوبة المدارية، اشتدادٌ واتساع في رقعة الأمطار على عموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مثل أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد حتى الطائف وربما أجزاء من مكة المكرمة.

الهطول المطري بشكل عام سيتسم بالغزارة أحيانًا على أجزاء من جازان وعسير وربما الطائف؛ على أن يكون أقل شدة في تبوك والمدينة المنورة ونجران والله أعلم.

ونظرًا للانقطاع المطري الطويل، يُتوقع أن تعمل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية على إثارة موجات غبارية محلية تحد من مدى الرؤية الأفقية في كل من تبوك والمدينة المنورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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