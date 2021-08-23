أخبار عاجلة

بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 % -
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام -
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل -
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم -
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

شاهد..برومو «الوضع مستقر»..النسخة العربية من المسلسل الأسترالي «No Activity» ()

Print
شاهد..برومو «الوضع مستقر»..النسخة العربية من المسلسل الأسترالي «No Activity» (فيديو) شاهد..برومو «الوضع مستقر»..النسخة العربية من المسلسل الأسترالي «No Activity» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «الوضع مستقر» أول برومو للعمل مؤخرا عبر موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.
المسلسل إحدى الإنتاجات الأصلية لشبكة OSN بالتعاون مع المنتجة سالي والي، وسينطلق حصريًا على مجموعة قنوات OSN ابتداءً من 5 سبتمبر المقبل.
يتكون المسلسل من 6 حلقات وهو النسخة العربية لمسلسل «No Activity»، والذي صدر مسبقًا بنسختين أسترالية وأميركية.
من جانبها قالت المنتجة سالي والي: سعيدة بالتعاون من جديد مع OSN الترفيهية بعد التعاون الناجح في برنامج «قعدة رجالة»، ونتمنى أن نقدم إنتاجات درامية وترفيهية بجودة عالية تليق بالمشاهد العربي.
وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن مواقف مضحكة جمعت جميع أبطال المسلسل، والذي يستعرض مشاكل شبابية في إطار كوميدي في عالم لا نعرف عنه الكثير، المسلسل من بطولة شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة ولأول مرة إنجي كيوان، معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو