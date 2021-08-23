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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «الوضع مستقر» أول برومو للعمل مؤخرا عبر موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل إحدى الإنتاجات الأصلية لشبكة OSN بالتعاون مع المنتجة سالي والي، وسينطلق حصريًا على مجموعة قنوات OSN ابتداءً من 5 سبتمبر المقبل.

يتكون المسلسل من 6 حلقات وهو النسخة العربية لمسلسل «No Activity»، والذي صدر مسبقًا بنسختين أسترالية وأميركية.

من جانبها قالت المنتجة سالي والي: سعيدة بالتعاون من جديد مع شبكة OSN الترفيهية بعد التعاون الناجح في برنامج «قعدة رجالة»، ونتمنى أن نقدم إنتاجات درامية وترفيهية بجودة عالية تليق بالمشاهد العربي.

وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن مواقف مضحكة جمعت جميع أبطال المسلسل، والذي يستعرض مشاكل شبابية في إطار كوميدي في عالم لا نعرف عنه الكثير، المسلسل من بطولة شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة ولأول مرة إنجي كيوان، معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.