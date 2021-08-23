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للحصول «شقة التمويل العقاري».. الداخلية تضبط موظف في بنك بتهمة التزوير.. (التفاصيل )

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للحصول «شقة التمويل العقاري».. الداخلية تضبط موظف في بنك بتهمة التزوير.. (التفاصيل ) للحصول «شقة التمويل العقاري».. الداخلية تضبط موظف في بنك بتهمة التزوير.. (التفاصيل )

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية واقعة تزوير داخل احد النوك الشهيرة، حاول «موظف داخل البنك» تزوير مستندات رسمية للحصول على قرض شخصي، قيمته مليون و200 الف جنيه ،أفادت التحريات ان المتهم زور المستندات للحصول «قرض التمويل العقاري»، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.
قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (موظف بأحد البنوك) بقيام أحد الأشخاص بتزوير محررات منسوب صدورها للبنك محل عمله وتقديمها لمسئولى بنك آخر بغرض الحصول على قرض شخصى»
وأضافت :«بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى قيام موظف بالبنك «جهة عمل المبلغ» بإستغلال موقعه الوظيفى وقام بتزوير خطاب يفيد بتقاضيه مرتب قدره 66 ألف جنيه- على خلاف الحقيقة- بغرض تقديمه لمسئولى أحد البنوك ضمن المستندات اللازمة للحصول على قرض شخصى قدره (1،2مليون جنيه)».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطه أثناء تواجدهفي البساتين بالقاهرة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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