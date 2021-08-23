وزير الري: نتفيذ الأعمال المساحية بجميع مراكز مبادرة «حياة كريمة» في 21 محافظة

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس علي منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، لاستعراض الموقف التنفيذي لأهم الأعمال التي تقوم هيئة المساحة بتنفيذها حاليًا.

وقال «عبدالعاطى» في تصريحات صحفية، الاثنين، إن هيئة المساحة تقوم بتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة على مستوى جميع المراكز المشمولة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنح هذه الأعمال أولوية أولى مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهائها بالتعاون التام مع السادة المحافظين، حيث تقوم مجموعات من العاملين بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية بإنهاء أعمال الرفع المساحي لجميع المواقع التابعة للمبادرة (لعدد ٢١ محافظة بواقع عدد ٥٠١ موقع) بالتزامن مع تشكيل مجموعات مكتبية لنهو جميع الأعمال في أسرع وقت.

وأضاف وزير الري أنه تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة في مجال الأعمال المساحية ونزع ملكية الأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية لمشروعات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح «عبدالعاطي» أن هيئة المساحة تقوم بالتنسيق مع وزارة النقل بهيئاتها المختلفة من خلال أعـمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين ضمن أعمال تطوير طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي بطول ١٦٠ كم بنطاق محافظات (الجيزة- البحيرة- المنوفية- الإسكندرية)، وضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) بنطاق محافظات (السويس – القاهرة – الجيزة – البحيرة – الإسكندرية) مشيرا إلى الي انه تم الانتهاء بالفعل من مسافة ٣٠٠ كيلومتر، بالإضافة لتنفيذ قرار المنفعة العامة الخاص بإنشاء وصله سكه حديد (كفر داود – السادات).

وفي إطار مجهودات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد وزير الري أنه تم تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، حيث قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بإنجاز الأعمال المكلفة بها من وزارة الزراعة والخاصة بمقارنة مسطحات الحيازات الزراعية المدخلة على المنظومة مع مسطحات الحياض الزراعية بالخرائط المساحية، وتم عرض نتائج الأعمال على السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث وجه باستكمال إطلاق الكارت في جميع المحافظات.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقًا للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مما يخولها القيام بتطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصري نظراً لما تمثله الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري والمصدر الرئيسي للدخل لملايين الأسر المصرية.